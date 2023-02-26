3d моделирование (low/high-poly)

Занимаюсь 3d моделированием 1.5 года

Программы которые использую:

ZBrush(скульптинг, авторетопология) ; Blender(моделирование,ручная ретопология, рендер, ригинг) ; RizomUV(развёртка и упаковка) ; Marmoset 4(запекание PBR-карт, рендер); Substance Painter(текстурирование, запекание карты Position).

Постараюсь удовлетворить все ваши требования.

От вас требуются идеи, фотографии примеров, а со всем остальным я или мы совместно уже разберёмся.