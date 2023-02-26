3d моделирование (low/high-poly)
Занимаюсь 3d моделированием 1.5 года
Программы которые использую:
ZBrush(скульптинг, авторетопология) ;
Blender(моделирование,ручная ретопология, рендер, ригинг) ;
RizomUV(развёртка и упаковка) ;
Marmoset 4(запекание PBR-карт, рендер);
Substance Painter(текстурирование, запекание карты Position).
Постараюсь удовлетворить все ваши требования.
От вас требуются идеи, фотографии примеров, а со всем остальным я или мы совместно уже разберёмся.
Я против войны в Украине!