Pupu

Ефим Сабинич Pupu

 
23 годаБеларусь/Минск
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
3d моделирование (low/high-poly)

Занимаюсь 3d моделированием 1.5 года

Программы которые использую:

  1. ZBrush(скульптинг, авторетопология) ;

  2. Blender(моделирование,ручная ретопология, рендер, ригинг) ;

  3. RizomUV(развёртка и упаковка) ;

  4. Marmoset 4(запекание PBR-карт, рендер);

  5. Substance Painter(текстурирование, запекание карты Position).

Постараюсь удовлетворить все ваши требования.

От вас требуются идеи, фотографии примеров, а со всем остальным я или мы совместно уже разберёмся.