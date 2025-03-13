https://drive.google.com/drive/folders/16vHT73JTKaUB0ygg5VYcA2CckQSbFI_P - портфоліо

Аніматорка та режисерка з досвідом роботи в різних стилях і техніках. Створюю якісну анімацію, передаючи динаміку, емоції та настрій персонажів. Володію сторібордингом, аніматіком і монтажем, що допомагає мені бачити проєкт комплексно – від концепту до фінального кадру. Працюю з різними жанрами та форматами, адаптуючи стиль анімації під завдання проєкту. Відкрита до фріланс-проєктів.

Ключові навички:

Анімація (2D, 3D, персонажна анімація, візуальні ефекти, логотипи, Lottie-анімація

Сторібординг та аніматік (ритм, композиція, візуальний сторітелінг)

Монтаж та постпродакшн (Adobe Premiere, After Effects DaVinci)

Концепт-арт та розробка стилю

Працюю в программах: Toon Boom Blender TVPaint Animation Adobe After Effects Adobe photoshop Adobe illustrator Adobe Premiere DaVinci