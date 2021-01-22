Верстка и дизайн быстрых и чистых сайтов!
👋Добрый день!
Моя специальность:
- верстка сайтов по готовому дизайн
- создание дизайн с нуля, на основе конкурентов, конкретного примера или ваших пожеланий.
Владею Bootstrap, SCSS, PUG, Gulp и прочее, могу к готовой работе приложить исходники!
Анимации, чистый Javascript - не проблема!
Пишу корректный, оптимизированный код руководствуясь методологией БЭМ и здравым смыслом!
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Портфолио
- Сайт консалтинговой компании39 просмотров
- Фирма Toxin. Сайт сети отелей. Верстка49 просмотров
- Фирма Юмикон. РеДизайн + Верстка47 просмотров
- Фирма Феникс. Бухгалтерский сайт. Дизайн + Верстка49 просмотров
- Сайт с моим портфолио. Дизайн + Верстка46 просмотров