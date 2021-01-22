Верстка и дизайн быстрых и чистых сайтов!

👋Добрый день!

‍Моя специальность:

- верстка сайтов по готовому дизайн

- создание дизайн с нуля, на основе конкурентов, конкретного примера или ваших пожеланий.

Владею Bootstrap, SCSS, PUG, Gulp и прочее, могу к готовой работе приложить исходники!

Анимации, чистый Javascript - не проблема!

Пишу корректный, оптимизированный код руководствуясь методологией БЭМ и здравым смыслом!

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Purple Sphynx