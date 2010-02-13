Pussycan

Александр Калинин Pussycan

 
35 летРоссия/Казань
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад

Большой опыт работы в PhotoShop:

-замена фона

-замена цвета

-устранение эффекта красных глаз

-редактирование

-оформление

-ретуширование

-реставрация и восстановление старых фотографий

-превращение черно-белых фотографий в цветные

-удаление лишних объектов с фотографии

-обработка портретов

-и многое многое другое

Photoshop
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