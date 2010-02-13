Большой опыт работы в PhotoShop:
-замена фона
-замена цвета
-устранение эффекта красных глаз
-редактирование
-оформление
-ретуширование
-реставрация и восстановление старых фотографий
-превращение черно-белых фотографий в цветные
-удаление лишних объектов с фотографии
-обработка портретов
-и многое многое другое
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Портфолио
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