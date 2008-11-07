Q-format

Роман Бычков Q-format

 
38 летРоссия/Омск
15 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
alexsava
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
15 лет назад
Watermark и thumbnailer
Всё сделал грамотно и профессионально, только положительные итоги от сотрудничества, рекомендую!
Порядочный заказчик, работу принял оперативно Заплатил как и договаривались, без задержек!
Ответный отзыв
Q-Desnik
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$5
10 баллов
15 лет назад
Наложение лого на фото при закачке
Очень помог, все оперативно и качественно
Хороший человек, честно сработал. Работу принял оперативно, заплатил моментально !!!
Ответный отзыв
Веб-программирование
2 отзыва
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
от $200
от 3 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $500
от 30 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга