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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
15 лет назад
Всё сделал грамотно и профессионально, только положительные итоги от сотрудничества, рекомендую!
Ответный отзыв
Порядочный заказчик, работу принял оперативно Заплатил как и договаривались, без задержек!
$5
10 баллов
15 лет назад
Очень помог, все оперативно и качественно
Ответный отзыв
Хороший человек, честно сработал. Работу принял оперативно, заплатил моментально !!!
Веб-программирование
2 отзыва
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
от $200
от 3 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $500
от 30 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга