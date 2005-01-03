Графічний дизайнер/ ілюстратор/ художник.
Вітаю!
Я надаю послуги графічного дизайнера, ілюстратора та художника. Створюю візитки, флаєра, плакати, ілюстрації, логотипи, ескізи для тату, картини та багато іншого. Більшість робіт сама підготовлюю до печаті. В основному працюю у таких програмах як: Illustrator, Adobe Photoshop, Procreate, Figma, Canva.
Послуги зв‘язані із моєю спеціальністю та професією. Я є студенткою Київської художьої академії ім. Сальвадора Далі.
Зв‘язатися зі мною можна:
на цьому сайті;
у телеграм за номером 0980062961;
в інстаграмі - @greeneyed.dara.
Дякую за Ваш час, приділений ознайомленню з моїми роботами!
Портфолио
- Snake dance2 просмотра
- Таємниці індійців3 просмотра
- Логотипи2 просмотра
- Обкладинка книги3 просмотра
- Захист України1 просмотр
- Вільний народ вільної країни1 просмотр
Иллюстрации и Рисунки
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