Графічний дизайнер/ ілюстратор/ художник.

Вітаю!

Я надаю послуги графічного дизайнера, ілюстратора та художника. Створюю візитки, флаєра, плакати, ілюстрації, логотипи, ескізи для тату, картини та багато іншого. Більшість робіт сама підготовлюю до печаті. В основному працюю у таких програмах як: Illustrator, Adobe Photoshop, Procreate, Figma, Canva.

Послуги зв‘язані із моєю спеціальністю та професією. Я є студенткою Київської художьої академії ім. Сальвадора Далі.

Зв‘язатися зі мною можна:

на цьому сайті;

у телеграм за номером 0980062961;

в інстаграмі - @greeneyed.dara.

Дякую за Ваш час, приділений ознайомленню з моїми роботами!