QualityAndStyle

Дарина Ковальчук QualityAndStyle

 
20 лет
2 года на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад
Графічний дизайнер/ ілюстратор/ художник.

Вітаю!

Я надаю послуги графічного дизайнера, ілюстратора та художника. Створюю візитки, флаєра, плакати, ілюстрації, логотипи, ескізи для тату, картини та багато іншого. Більшість робіт сама підготовлюю до печаті. В основному працюю у таких програмах як: Illustrator, Adobe Photoshop, Procreate, Figma, Canva.

Послуги зв‘язані із моєю спеціальністю та професією. Я є студенткою Київської художьої академії ім. Сальвадора Далі.

Зв‘язатися зі мною можна:

  • на цьому сайті;

  • у телеграм за номером 0980062961;

  • в інстаграмі - @greeneyed.dara.

Дякую за Ваш час, приділений ознайомленню з моїми роботами!

Портфолио

Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$10/час
от $10от 2 дней
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