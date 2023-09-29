Frontend Developer
Адаптивная и кроссбраузерная верстка - это значит что ваш сайт будет отлично отображаться как на ПК так и на смартфонах.Стоимость и сроки каждого проекта рассчитываются индивидуально, но цены будут приемлемы.
✔ - Верстка сайта по методологии БЭМ (HTML/CSS/ JS)
✔ - Доработка и правка сайта (HTML/CSS/JS)
✔ - Верстка сайта по макету Figma/Psd
✔ - Исправление верстки
✔ - Дальнейшая помощь в ведении сайта
✔ - Всегда на связи с вами и меня не нужно искать! ︎
Работа будет выполнена в полном объёме в любом случае, а если будут обнаружены проблемы после завершения сделки, то я исправлю их совершенно бесплатно.
Портфолио
- Верстка многостраничного сайта по макетунет просмотров
- Верстка по макету на ReactJSнет просмотров
- Верстка по макетунет просмотров