Frontend Developer

Адаптивная и кроссбраузерная верстка - это значит что ваш сайт будет отлично отображаться как на ПК так и на смартфонах.Стоимость и сроки каждого проекта рассчитываются индивидуально, но цены будут приемлемы.

✔ - Верстка сайта по методологии БЭМ (HTML/CSS/ JS)

✔ - Доработка и правка сайта (HTML/CSS/JS)

✔ - Верстка сайта по макету Figma/Psd

✔ - Исправление верстки

✔ - Дальнейшая помощь в ведении сайта

✔ - Всегда на связи с вами и меня не нужно искать! ︎

Работа будет выполнена в полном объёме в любом случае, а если будут обнаружены проблемы после завершения сделки, то я исправлю их совершенно бесплатно.