Здравствуйте!!! Ищу копирайтера про мед и пчелы для постоянной работы. Требования: 1. Экспертность и достоверность – важно чтобы у вас был опыт или очень хорошие знания в данной тематике, чтобы ...
Копирайтинг7 заявок
Закрыт
9 лет назад
Здравствуйте!!! Ищу копирайтера про мед и пчелы для постоянной работы. Требования: 1. Экспертность и достоверность – важно чтобы у вас был опыт или очень хорошие знания в данной тематике, чтобы ...
Здравствуйте!!! Ищу копирайтера по медицине для постоянной работы. Тематики будут разными, но все связаны с медициной. Требования: 1. Экспертность и достоверность - важно чтобы у вас ...