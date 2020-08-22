Qudrat

Кудратулло Qudrat

 
38 летКиргизия/Бишкек
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Графический дизайн.

Здравствуйте. Я представляю команду из 3х человек, наша команда занимается, графическим дизайном, обработкой видео и аудио дорожек. Мы начинающие фрилансеры. И наш девиз такой, Клиент должен вернуться за новым заказом. 

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
FeaSpring
Юлия 
40 летРоссия
4 года в сервисе
Была
3 года назад
$13
10 баллов
3 года назад
Проблемы с Фэйсбуком
Исполнитель очень ответственный, всегда был на связи, сделал все, что обещал и помогает даже после завершения работы. Работа сделана по ТЗ, все как надо и как ожидала.
Всегда приятно работать с приятными людьми.
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