Quick-studio

Ярослав Quick-studio

 
29 летРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Quick studio-создание и продвижение сайтов любой сложности. Соберем ваш бизнес от А до Я.

Quick studio - это команда. ‍‍‍Интернет - компания с комплексным подходом . 

Специализируемся на разработке сайтов и проводим комплексные рекламные компании для вашего бизнеса.

Делаем это уверенно, качественно и стильно. Для нас главное - Результат. 

Наш подход - глубокий анализ каждого проекта . Изучаем компании и бизнес проекты наших клиентов . Находим лучшие решения для реализации KPI.  

Решаем задачи в рамках комплекса услуг по digital- маркетингу :  

Контекстная реклама Настраиваем и ведем рекламные компании. Задача снизить стоимость клика и повысить конверсию.  

Таргетированная реклама Находим вашу целевую аудиторию в социальных сетях . Привлечем клиентов в ваш бизнес . 

 Разработка сайтов Разрабатываем продающие сайты и адаптируем их под мобильные устройства . 

 Услуги дизайнера Создаем яркие и сочные баннеры, креативную рекламу. 

Сделать заказ возможно через наш сайт http://quick-studio.ru

Заказать через личные сообщения https://vk.com/id589886272

Либо же по номеру телефона +7 (996) 232-65-90