QuietBear

Инна QuietBear

 
29 летУкраина/Кропивницкий
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Тексты любой сложности: недорого и качественно! Услуги редактора, переводчика и контент-менеджера!

Среди моих услуг:

  • Наполнение сайта контентом любой сложности и разновидности.
  • Написание текстов по ТЗ и без него.
  • Рерайт текстов качественней исходника.
  • Размножение текстов.
  • Редактирование текста для увеличения конверсии или просто привлечения Клиентов.
  • Редактирование текста на орфографические, стилистические и литературные ошибки.
  • Проверка текстов на соответствие ТЗ.
  • Переводы с/на английский, польский, украинский, русский.
  • Рекомендации по улучшению работы сайта за счет контента.
  • Курсовые, дипломные, контрольные работы.
Рерайт текста
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