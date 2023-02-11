IT разработчик, эксперт по продвижению бизнеса в телеграм

Меня зовут Владислав, я IT разработчик, эксперт по продвижению школ и бизнеса в телеграм.

Я разрабатываю мобильные приложения(суть чат-ботов, но мои разработки ушли далеко от них) и помогаю вашей аудитории вовлечённо взаимодействовать с моей разработкой.

Я эксперт в сфере реферального маркетинга, я могу с лёгкостью автоматизировать сарафанное радио и замотивировать вашу аудиторию рассказывать о вас, приводя к вам уже тёплых лидов с которыми можно работать. Я могу автоматизировать бизнес-процесс и увеличивать прибыль с ЦА(без вложений на рекламу)

Если интересно пиши в лс, скину кейсы и побольше расскажу о своих методах продвижения:)