Иллюстратор
Привет!!!Меня зовут Наталья. Я диджитал иллюстратор и графический дизайнер. Я специализируюсь на фуд и фэшн- иллюстрациях, стилизации портретов, флэт- иллюстрациях, стикерах; разрабатываю персонажи, коммиксы, делаю коллажи и рекламные баннеры. Рисую в программе прокриэйт на iPad. Иллюстрации могу отрисовать в разных цифровых техниках - акварель, карандаш, уголь и тд. Рисую в растре. И вообще, я всегда в курсе всех модных тенденций мира в сфере диджитал иллюстрации.
Портфолио
- Визитки33 просмотра
- Детские иллюстрации49 просмотров
- Детские иллюстрации35 просмотров
- Тематические иллюстрации в стиле фэшн51 просмотр
- Сюжетные иллюстрации40 просмотров
- Фуд—иллюстрация29 просмотров
- Иллюстрации для сайта34 просмотра