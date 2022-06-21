Иллюстратор

Привет!!!Меня зовут Наталья. Я диджитал иллюстратор и графический дизайнер. Я специализируюсь на фуд и фэшн- иллюстрациях, стилизации портретов, флэт- иллюстрациях, стикерах; разрабатываю персонажи, коммиксы, делаю коллажи и рекламные баннеры. Рисую в программе прокриэйт на iPad. Иллюстрации могу отрисовать в разных цифровых техниках - акварель, карандаш, уголь и тд. Рисую в растре. И вообще, я всегда в курсе всех модных тенденций мира в сфере диджитал иллюстрации.