Здравствуйте -коротко обо мне-

Здравствуйте если вы читаете этот текст значит я вас заинтересовал.

Не буду многословен.

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Имя:Артём

Возраст:19 лет (хотя в профиле указанно 20)

Опыт работы:4 года в фотошопе занимаюсь обработкой фото,арт обработкой,созданием лого и оформления для Youtube.

Программы:В основном я работаю только в фотошопе и AE.

Коротко обо мне и скилле: я обычный человек которому было интересно создание чего-то,

сам в жизни я очень люблю рисовать, создавать и недавно решил основательно уйти в обработку пока что

портфолио не большое но я надеюсь вы его пополните^~^