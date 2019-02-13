Здравствуйте -коротко обо мне-
Здравствуйте если вы читаете этот текст значит я вас заинтересовал.
Не буду многословен.
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Имя:Артём
Возраст:19 лет (хотя в профиле указанно 20)
Опыт работы:4 года в фотошопе занимаюсь обработкой фото,арт обработкой,созданием лого и оформления для Youtube.
Программы:В основном я работаю только в фотошопе и AE.
Коротко обо мне и скилле: я обычный человек которому было интересно создание чего-то,
сам в жизни я очень люблю рисовать, создавать и недавно решил основательно уйти в обработку пока что
портфолио не большое но я надеюсь вы его пополните^~^