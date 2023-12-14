Qwertyuio1p

Принимаю заказы по переводу с Русского на Украинский, монтаж видео, ведение страниц о продаже

Раз вы тут, значит вас заинтересовала моя страничка.

Меня зовут Ольга, мне 21 год, образованная, творческая, креативная, простая , быстро схватывающая и ответственная . Не боюсь брать на себя ответственность.

Если мы с вами договорились, то заказ будет выполнен в срок, либо раньше.

Есть опыт в работе с переводами, написании статей.

Был опыт с записыванием аудио книг.

Владею такими языками как: Украинский, Русский , Польский ( учу)

Веселый, легко нахожу общий язык с людьми.

Здравствуйте/Доброго вам часу дня, вечора

Меня зовут Ольга/Мене звати Ольга

Я выполню вашу роботу качественно и быстро/Я виконаю вашу роботу якісно та швидко

Жду именно Вас/чекаю саме на вас