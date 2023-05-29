R2SK

Антон R2SK

 
32 годаУкраина/Киев
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 месяцев назад

Доброго времени суток. Меня зовут Антон.

Занимаюсь дизайном с 2006 года.

Работаю по таким специализациям:

  • Дизайн полиграфии.

  • Разработка дизайна афиш для вашего мероприятия.

  • Разработка дизайна визиток.

  • Разработка дизайна баннеров.

  • Разработка дизайна резюме.

  • Перевод с русского на украинский и наоборот.

  • Работа с Wordpress.

Образование:
Киевский университет имени Бориса Гринченко, Факультет информационных технологий и математики.

Профессионально владею:

Adobe Photoshop, Illustrator, Canva.

Личные качества:

Ответственность, пунктуальность, целеустремленность, организованность.

Работу делаю качественно, быстро.

Работаю без выходных с 9:00 до 23:59, всегда на связи.

К каждому проекту подхожу индивидуально. В результате вы получаете качественный, уникальный и фирменный дизайн.

Буду рад сотрудничеству.

WordPressIllustratorPhotoshopПеревод с русского на украинскийДизайн афиши