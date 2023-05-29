Доброго времени суток. Меня зовут Антон.

Занимаюсь дизайном с 2006 года.

Работаю по таким специализациям:

Дизайн полиграфии.

Разработка дизайна афиш для вашего мероприятия.

Разработка дизайна визиток.

Разработка дизайна баннеров.

Разработка дизайна резюме.

Перевод с русского на украинский и наоборот.

Работа с Wordpress.

Образование:

Киевский университет имени Бориса Гринченко, Факультет информационных технологий и математики.

Профессионально владею:

Adobe Photoshop, Illustrator, Canva.

Личные качества:

Ответственность, пунктуальность, целеустремленность, организованность.

Работу делаю качественно, быстро.

Работаю без выходных с 9:00 до 23:59, всегда на связи.

К каждому проекту подхожу индивидуально. В результате вы получаете качественный, уникальный и фирменный дизайн.

Буду рад сотрудничеству.