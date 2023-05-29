Доброго времени суток. Меня зовут Антон.
Занимаюсь дизайном с 2006 года.
Работаю по таким специализациям:
Дизайн полиграфии.
Разработка дизайна афиш для вашего мероприятия.
Разработка дизайна визиток.
Разработка дизайна баннеров.
Разработка дизайна резюме.
Перевод с русского на украинский и наоборот.
Работа с Wordpress.
Образование:
Киевский университет имени Бориса Гринченко, Факультет информационных технологий и математики.
Профессионально владею:
Adobe Photoshop, Illustrator, Canva.
Личные качества:
Ответственность, пунктуальность, целеустремленность, организованность.
Работу делаю качественно, быстро.
Работаю без выходных с 9:00 до 23:59, всегда на связи.
К каждому проекту подхожу индивидуально. В результате вы получаете качественный, уникальный и фирменный дизайн.
Буду рад сотрудничеству.