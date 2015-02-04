После долгого и мучительного выбора, остановил свой выбор на Елене. Основной причиной было то, что она специализируется именно на том, что мне было необходимо, а не распыляется на разные области. Достаточно оперативно представлено несколько вариантов логотипов. Причем в одном из вариантов (на котором в результате и остановились) была настолько отражена идея компании, что я бы порекомендовал Елене участие в "Битве экстрасенсов", как минимум полуфинал ей обеспечен. (Тут важный нюанс-наша деятельность и позиционирование достаточно специфичны и я уверен, что нюансы не знакомы массовому обывателю). В общем всё сделано добротно, на совесть, и знаете, есть в результатах ощущение "души". Про скорость работы я говорить не готов, т.к. я изначально обещал не торопить и старался этого не делать в процессе работы. Наверное можно было бы и быстрее, но я обратился не на гонки, а за качественным продуктом, который в результате и получил.