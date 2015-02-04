Компания планирует заниматься металлоконструкциями (производство) в строительстве. Название и регион - при выборе исполнителя.
Фирменный стиль28 заявок
Закрыт
7 лет назад
Компания планирует заниматься металлоконструкциями (производство) в строительстве. Название и регион - при выборе исполнителя.
День добрый, уважаемые господа. Необходимо создать эскизы в двух проекциях + общий трёхмерный эскиз вязанных головных уборов как для мужчин, так и для женщин и детей. Идея: создание шапок необычного вида, ...
День добрый, уважаемые господа. Необходимо создать фирменный стиль консалтингового агентства (направление - риск менеджмент, комплаенс, экономическая безопасность бизнеса). Стиль строгий, классический (строго без щитов/мечей и прочей подобной ересью). На ...