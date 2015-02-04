RACA

Максим RACA

 
44 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$300
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

tudiz
42 года
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
168 отзывов(-1)
$300
10 баллов
9 лет назад
Создание эскизов вязанных головных уборов.
Очень доволен сотрудничеством с Максимом... Интересный, не стандартный заказ. Грамотное и технологичное описание проекта.. моментально отвечает на сообщения, моментально оплачивает работу... Всё класс! Рекомендую.
Владимир не просто так занимает первое место в рейтинге. Сверхоперативно, сверхкачественно и сверхнаходчиво. Тот случай, когда человек действительно профессионал своего дела. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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elka_design
Елена 
48 лет
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Разработка фирменного стиля+шаблон аналитического отчета
Рекомендую Максима, как очень корректного, терпеливого и комфортного в работе заказчика. Постановка и обсуждение задачи, своевременная оплата, общение - всё на уровне, вовремя и по делу. Спасибо за интересный проект, конечно же буду рада дальнейшему сотрудничеству.
После долгого и мучительного выбора, остановил свой выбор на Елене. Основной причиной было то, что она специализируется именно на том, что мне было необходимо, а не распыляется на разные области. Достаточно оперативно представлено несколько вариантов логотипов. Причем в одном из вариантов (на котором в результате и остановились) была настолько отражена идея компании, что я бы порекомендовал Елене участие в "Битве экстрасенсов", как минимум полуфинал ей обеспечен. (Тут важный нюанс-наша деятельность и позиционирование достаточно специфичны и я уверен, что нюансы не знакомы массовому обывателю). В общем всё сделано добротно, на совесть, и знаете, есть в результатах ощущение "души". Про скорость работы я говорить не готов, т.к. я изначально обещал не торопить и старался этого не делать в процессе работы. Наверное можно было бы и быстрее, но я обратился не на гонки, а за качественным продуктом, который в результате и получил.
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