Копирайт, Дизайн Сайтов, Создание Логотипа,

ПРИВЕТ!

Меня зовут Максим! Я фрилансер из Мелитополя. Работаю в IT с 2017 года.

Сертифицированный разработчик сайтов HTML/CSS. Также я занимаюсь дизайном сайтов. Раньше занимался 3D и Созданием игр. Работал с движками ROBLOX STUDIO, UNITY, UNREAL ENGINE 4, CRYENGINE и другими.

Также могу создать простой но красивый логотип. Люблю писать статьи.

РАБОТЫ В ПРОФИЛЕ!