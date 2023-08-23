RBRIDD

Максим RBRIDD

 
23 годаУкраина/Мелитополь
2 года на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
Копирайт, Дизайн Сайтов, Создание Логотипа,

ПРИВЕТ!

Меня зовут Максим! Я фрилансер из Мелитополя. Работаю в IT с 2017 года.

Сертифицированный разработчик сайтов HTML/CSS. Также я занимаюсь дизайном сайтов. Раньше занимался 3D и Созданием игр. Работал с движками ROBLOX STUDIO, UNITY, UNREAL ENGINE 4, CRYENGINE и другими.

Также могу создать простой но красивый логотип. Люблю писать статьи.

РАБОТЫ В ПРОФИЛЕ!

Дизайн сайтаHTMLCSSUnityUnreal Engine
Портфолио
Презентации
нет отзывов
$2/час
от $4от 1 дня
#129
Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
$2/час
от $4от 1 дня
#192
Баннеры
нет отзывов
$2/час
от $4от 1 дня
#497
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$2/час
от $4от 1 дня
#617
HTML-верстка
нет отзывов
$2/час
от $4от 1 дня
#1689
Копирайтинг
нет отзывов
$2/час
от $4от 1 дня
#2243
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