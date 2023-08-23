Копирайт, Дизайн Сайтов, Создание Логотипа,
ПРИВЕТ!
Меня зовут Максим! Я фрилансер из Мелитополя. Работаю в IT с 2017 года.
Сертифицированный разработчик сайтов HTML/CSS. Также я занимаюсь дизайном сайтов. Раньше занимался 3D и Созданием игр. Работал с движками ROBLOX STUDIO, UNITY, UNREAL ENGINE 4, CRYENGINE и другими.
Также могу создать простой но красивый логотип. Люблю писать статьи.
РАБОТЫ В ПРОФИЛЕ!
Портфолио
- 3D16 просмотров
- Вёрстки21 просмотр
- Нейминг и Лого14 просмотров
- Создание Логотипов26 просмотров
- Модные дизайны для сайтов на FIGMA19 просмотров
Презентации
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$2/час
от $4от 1 дня
#129
Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
$2/час
от $4от 1 дня
#192
Баннеры
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$2/час
от $4от 1 дня
#497
Логотипы и Знаки
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$2/час
от $4от 1 дня
#617
HTML-верстка
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$2/час
от $4от 1 дня
#1689
Копирайтинг
нет отзывов
$2/час
от $4от 1 дня
#2243