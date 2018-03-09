C 2003 по 2016 работал в качестве монтажера/режиссера монтажа (новостные, рекламные и корпоративные сюжеты, передачи, фильмы, ролики), сборка эфира согласно плей-листу, контроль эфира. Учавствовал в записи передач в качестве режиссера за видеопультом, настраивал аппаратуры, занимался ее коммутацией, активно помогал системному администратору. Работаю в программах Adobe Premiere CC (продвинутый уровень), Photoshop и After Effect (начальный уровень), Sound Forge (начальный уровень). Параллельно с этим в Период с 2007 по 2010 годы делал видеоотчеты для госорганизации.

Член Союза Журналистов МО с 2011 г.

Неоднократно работы, где я участвовал в роли монтажера, удостаивались наград на областных и российских конкурсах среди телекомпаний (грамоты остались у работодателя). Некоторые из моих работ:

https://www.youtube.com/watch?v=nWL7LqA-0Zs - Проавто

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=amQkYFCBfJY - Два покрова

http://vostv.ru/video/peredachi/gotovim-so-vkusom/item/2837-shkolnyj-obed-ot-shef-povara-v-programme-gotovim-so-vkusom - Готовим со вкусом

https://www.youtube.com/watch?time_continue=254&v=IeHJZbYoknw - Бизнес в лицах

https://www.youtube.com/watch?v=UVyj__G1RKs - 4 ночи и 4 дня (о Брестской крепости)

С июня 2015 г. Монтирую для видеоканала на Ютубе Flight TV https://www.youtube.com/channel/UCap7FVKgwX04kuz5vGRmoUw