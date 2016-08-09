REEA

Вадим REEA

 
30 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

LazarLong
Алексей 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$70
4 балла
9 лет назад
WordPress, обновить старый сайт на новый.
WordPress
Делал, делал было нормально, а потом взял аванс и пропал.
MEHOVIK
54 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$40
2 балла
9 лет назад
Сделать несложный сайт на NetCat
Взялся за работу, взял аванс, ничего не сделал и пропал. По всем каналам связи недоступен, на личные сообщения не отвечает.
Интернет-магазины
нет отзывов
$5.42/час
от $150от 5 дней
нет рейтинга
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
$2.33/час
от $156от 60 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$3.44/час
от $78от 3 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
1 отзыв(-1)
$3.42/час
от $75от 3 дней
нет рейтинга