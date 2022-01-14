Графический дизайн. Ретуширование фотографий. Видеомонтаж.
Предлагаю услуги по дизайну, ретушированию фотографий и видеомонтажу:
- Создание обложек для постов и сторис в Инстаграм, в т.ч. бесконечной ленты и бесшовных сторис
- Создание иконок Highlights
- Создание обложек для Youtube
- Рекламный постер
- Вырезание объекта и замена фона
- Удаление и дублирование объекта
- Ретуширование фотографий
- Двойная экспозиция (вживление одной картинки в другую)
- Видеомонтаж в Premiere Pro
Примеры работ по видеомонтажу ЗДЕСЬ.
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