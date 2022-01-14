RIDEL

Ирина RIDEL

 
54 года
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Графический дизайн. Ретуширование фотографий. Видеомонтаж.

Предлагаю услуги по дизайну, ретушированию фотографий и видеомонтажу:

  • Создание обложек для постов и сторис в Инстаграм, в т.ч. бесконечной ленты и бесшовных сторис
  • Создание иконок Highlights
  • Создание обложек для Youtube
  • Рекламный постер
  • Вырезание объекта и замена фона
  • Удаление и дублирование объекта
  • Ретуширование фотографий
  • Двойная экспозиция (вживление одной картинки в другую)
  • Видеомонтаж в Premiere Pro
Больше работ по дизайну можете увидеть в МОЕМ ПОРТФОЛИО.

Примеры работ по видеомонтажу ЗДЕСЬ.