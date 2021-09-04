Звукорежиссёр, композитор, диктор.

Здравствуйте, занимаюсь звукорежиссурой несколько лет.

Специализируюсь на сведении и мастеринге почти всех жанров музыки. В основном работал с заказами по сведению вокальной партии с минусовкой, созданием и сведением аранжировок, а также дикторской обработкой голоса.

Все заказы до этого выполнял через социальные сети, но сейчас развиваю карьеру на фриланс-биржах, дабы увеличить число клиентов.

Прислушиваюсь к вашему мнению, предлагаю своё,уверяю, мы создадим качественно звучащий материал:)

Примеры работ:

1)Сведение женского вокала: https://youtu.be/6uoq0PKaNOE

2)Трек в стиле инди (сведение инструментала и мужского вокала)

3)Примеры озвучания:

https://www.youtube.com/watch?v=nEtlnheG0x4

https://www.youtube.com/watch?v=7Z23sF_9mg4

https://www.youtube.com/watch?v=hvn-aVu07QY