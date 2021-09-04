Звукорежиссёр, композитор, диктор.
Здравствуйте, занимаюсь звукорежиссурой несколько лет.
Специализируюсь на сведении и мастеринге почти всех жанров музыки. В основном работал с заказами по сведению вокальной партии с минусовкой, созданием и сведением аранжировок, а также дикторской обработкой голоса.
Все заказы до этого выполнял через социальные сети, но сейчас развиваю карьеру на фриланс-биржах, дабы увеличить число клиентов.
Прислушиваюсь к вашему мнению, предлагаю своё,уверяю, мы создадим качественно звучащий материал:)
Примеры работ:
1)Сведение женского вокала: https://youtu.be/6uoq0PKaNOE
2)Трек в стиле инди (сведение инструментала и мужского вокала)
3)Примеры озвучания:
https://www.youtube.com/watch?v=nEtlnheG0x4
https://www.youtube.com/watch?v=7Z23sF_9mg4
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