Есть задача, нагнать на промо страницу для компании Яуза Моторс 15 000 посетителей. Компания занимается ремонтом иномарок. Страница будет содержать ролик юмористического характера. Необходимо набрать 15 000 заходов именно на промо-страницу! Необходимо определить бюджет и сроки. Свои предложения писать ...
Действие аккаунта приостановлено!
- $1000Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт15 лет назад
- $10000
Есть сайт компании Яуза-Моторс http://www.yauzamotors.ru Нужен специалист по продвижению, результат - TOP10 Yandex, Rampler, Google. Необходимо посчитать стоимость и сроки необходимые для достижения указанных позиций, с учетом покупки у компании абонемента минимум на один год. Семантика в приложении. Также ...Поисковые системы (SEO)17 заявокЗакрыт15 лет назад
- $2500
Eсть ролик, обозначен бюджет на его продвижение. Надо продумать каналы продвижения ролика и способы продвижения, сам ролик будет кликабельным и будет переходить на промо-страничку. Необходимо обеспечить минимум 15 000 просмотров ПРОМО-СТРАНИЦЫ. Бюджет – 60 000руб. Срок ...Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт15 лет назад