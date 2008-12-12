RIM_WEB

Никита Брусов RIM_WEB

 
NaN летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Продвижение страницы авто-тематики.

    $1000

    Есть задача, нагнать на промо страницу для компании Яуза Моторс 15 000 посетителей. Компания занимается ремонтом иномарок. Страница будет содержать ролик юмористического характера. Необходимо набрать 15 000 заходов именно на промо-страницу! Необходимо определить бюджет и сроки. Свои предложения писать ...

    Поисковые системы (SEO)10 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • SEO + контекст сайта http://www.yauzamotors.ru/

    $10000

    Есть сайт компании Яуза-Моторс http://www.yauzamotors.ru Нужен специалист по продвижению, результат - TOP10 Yandex, Rampler, Google. Необходимо посчитать стоимость и сроки необходимые для достижения указанных позиций, с учетом покупки у компании абонемента минимум на один год. Семантика в приложении. Также ...

    Поисковые системы (SEO)17 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Продвижение промо-страницы с видеороликом

    $2500

    Eсть ролик, обозначен бюджет на его продвижение. Надо продумать каналы продвижения ролика и способы продвижения, сам ролик будет кликабельным и будет переходить на промо-страничку. Необходимо обеспечить минимум 15 000 просмотров ПРОМО-СТРАНИЦЫ. Бюджет – 60 000руб. Срок ...

    Поисковые системы (SEO)7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад