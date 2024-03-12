Веб-дизайнер + графический дизайнер

Делаю сайты на Figma и Tilda в современном стиле, пожелание моего заказчика закон. Сайты делаю по адекватной цене , при этом вкладываю душу и делаю так, чтобы он прямо выполнял свои функции)



http://rinasssz.tilda.ws/page39680169.html (доступно с телефона) тест для того чтобы понять ваши пожелания и узнать информацию)



+ занимаюсь дизайном баннеров, превью, и карточек для маркетплейсов.



Моя задача не только сделать за оплату, но и сделать качественно, так как я обновляю портфолио из-за повышения своих навыков.