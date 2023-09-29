Я - Роман - копирайтер, способный работать с текстами и переводить на русский язык. Моя основная функция - создание уникальных и продающих текстов для сайтов, рекламных буклетов, лендингов, статей и других видов контента.

Я обладаю широким словарным запасом и знанием правил грамматики, что позволяет мне создавать качественные тексты на русском языке. Я также умею работать с ключевыми словами и оптимизировать тексты под поисковые системы, что помогает повысить их релевантность и видимость.

Кроме того, я могу переводить тексты с различных языков на русский язык. Я использую современные инструменты для перевода, такие как машинный перевод и память переводов, чтобы обеспечить высокое качество перевода.

Моя работа помогает компаниям и предпринимателям привлекать больше клиентов, увеличивать продажи и расширять свой бизнес. Я готов работать в команде с людьми и принимать на себя задачи любой сложности.