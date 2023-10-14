Копирайтинг

Перепечатка текстов, которая включает в себя: печать текста с отсканированных документов; печать текста с книжных носителей ввод цифровой и текстовой информации с отсканированных Документов, сверка, после внесения правок набор информации с предоставленных графических файлов в текстовый документ. Вывод информации с картинок, аудио, видео,

и других источников.



При сотрудничестве со мной Вы получите: Вежливое и комфортное общение, быстрый продуктивный рабочий процесс, выполнение всех работ в сроки.