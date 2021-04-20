RMDesign

Рустам RMDesign

 
28 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Дизайн логотипов, визиток

Являюсь экспресс дизайнером. Делаю очень качественные логотипы, визитки и баннеры. Делаю очень быстро и качественно. 

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Отзывы заказчиков

shokerUA
32 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
Логотип и аватарка для фб
исполнитель сделал все хорошо, правки сделал быстро. цена - качество соответствует
всё отлично
Ответный отзыв