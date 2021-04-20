Дизайн логотипов, визиток
Являюсь экспресс дизайнером. Делаю очень качественные логотипы, визитки и баннеры. Делаю очень быстро и качественно.
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Портфолио
- Айдентика и логотип для бьюти масьера34 просмотра
- Логотип и Баннер для сайта с объявлениями152 просмотра
- Лого для страницы в Kwork75 просмотров
- Айдентика для ТГ канала72 просмотра
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
4 года назад
исполнитель сделал все хорошо, правки сделал быстро. цена - качество соответствует
Ответный отзыв
всё отлично