ПОБАЧИВ,ЗРОБИВ,ПЕРЕМІГ!
Мастер слова и дела.
Редактирую, набираю, перевожу, анализирую, создаю.
Пишу отзывы, комментарии, анкеты, рецензии.
Владею английским, украинским русским языком.
Буду рад постоянному сотрудничеству
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#1176
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Портфолио
- Биологическое и психологическое значение эмоций5 просмотров
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
2 года назад
Английский языкНаписание обзоров
завдання виконано як завжди вчасно та якісно
$1
10 баллов
2 года назад
Русский языкНаписание обзоров
Дякую Олексію за вже не вперше якісно виконану роботу.
Ответный отзыв
очень приятно с вами работать)
$1
10 баллов
2 года назад
Английский языкНаписание обзоров
Вже не перший раз обираю Олексія виконавцем, рекомендую.
$1
10 баллов
2 года назад
Английский языкНаписание обзоров
Робота виконана вчасно та якісно, зауважень немає. Рекомендую до співпраці.
Ответный отзыв
Понятная постановка задачи, быстрая обратная связь, рад был сотрудничеству!