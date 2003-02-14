RTF57

Олексій RTF57

 
22 года
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
ПОБАЧИВ,ЗРОБИВ,ПЕРЕМІГ!

Мастер слова и дела.
Редактирую, набираю, перевожу, анализирую, создаю.
Пишу отзывы, комментарии, анкеты, рецензии.
Владею английским, украинским русским языком.
Буду рад постоянному сотрудничеству

#26Русский язык
#28Написание обзоров
#33Английский язык
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#1176
рейтинг фрилансера
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Отзывы заказчиков

marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
15 дней назад
$1
10 баллов
2 года назад
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Английский языкНаписание обзоров
завдання виконано як завжди вчасно та якісно
??
Ответный отзыв
marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
15 дней назад
$1
10 баллов
2 года назад
Написати відгук на російській мові
Русский языкНаписание обзоров
Дякую Олексію за вже не вперше якісно виконану роботу.
очень приятно с вами работать)
Ответный отзыв
marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
15 дней назад
$1
10 баллов
2 года назад
Написати відгук на англійській мові
Английский языкНаписание обзоров
Вже не перший раз обираю Олексія виконавцем, рекомендую.
??
Ответный отзыв
marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
15 дней назад
$1
10 баллов
2 года назад
Написати відгук на англійській мові
Английский языкНаписание обзоров
Робота виконана вчасно та якісно, зауважень немає. Рекомендую до співпраці.
Понятная постановка задачи, быстрая обратная связь, рад был сотрудничеству!
Ответный отзыв