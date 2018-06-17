RUPak

Руслан RUPak

 
40 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Создание, доработка и любые правки на Modx
MODX
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
DemiKo
33 годаУкраина
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
$50
3 балла
6 лет назад
Доработка сайта на MODX
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Веб-программирование
1 отзыв
от $100
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $100
нет рейтинга
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $100
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $100
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $100
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $100
нет рейтинга
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