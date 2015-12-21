Мой услуги

Я делаю :

1. Превью для видео YouTube (Картинка которая будет завлекать зрителей,перейти именно на ваш видео ролик)

2. Шапка для канала YouTube (Широкая картинка которая будет на странице вашего канала за аватаркой)

3. Интро на заказ (Короткое видео/заставка перед самим видео роликом)

4. Монтаж видео (Добавить интро/музыку , сделать из длинного видео короткий и т.п.)

Контакты :

VK : http://vk.com/raneax