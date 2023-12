Меня зовут Дионис. Мне 25 лет.

Родным языком является русский . Я изучал испанский, английский и немецкий языки в университет. Я обучаю английскому языку 3 года моих

одноклассников, в свободное время учеников средней школы и

студентов, также обучаю иностранцев русскому языку. Первое занятие бесплатно.

ОБРАЗОВАНИЕ

Специальность " современные иностранные языки (преподавание)”

по специальности " Компьютерная лингвистика”

Брестский государственный университет имени Александра Пушкина

Бакалавр иностранных языков / сентябрь 2013 - июль 2018

Университет Марии Кюри-Склодовской

Магистр культурологии| октябрь 2020-настоящее время

Специальность Intercultural communication in education and the

workplace