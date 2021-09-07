Меня зовут Дионис. Мне 25 лет.
Родным языком является русский . Я изучал испанский, английский и немецкий языки в университет. Я обучаю английскому языку 3 года моих
одноклассников, в свободное время учеников средней школы и
студентов, также обучаю иностранцев русскому языку. Первое занятие бесплатно.
ОБРАЗОВАНИЕ
Специальность " современные иностранные языки (преподавание)”
по специальности " Компьютерная лингвистика”
Брестский государственный университет имени Александра Пушкина
Бакалавр иностранных языков / сентябрь 2013 - июль 2018
Университет Марии Кюри-Склодовской
Магистр культурологии| октябрь 2020-настоящее время
Специальность Intercultural communication in education and the
workplace
Уроки и Репетиторство
нет отзывов
$7/час
от $7
#115