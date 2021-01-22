Ищу работу

Образование: Высшее образование, экономика и мэнеджмент на промышленных предприятиях

Среднее техническое образование: бухгалтерский учёт.

Опыт работы: Экономист-бухгалтер, опыт в общении с клиентами, консультациях. Знание офисных программ, 1-C бухгалтерия 8.2, немного знакома с программой фотошоп.

Мои увлечения: Рукоделия, флористика, изготовление аксессуаров, изучаю астрологию, психологию, могу придумывать небольшие стихи, слоганы, хорошо рифмую слова, веду странички в соц. сетях одноклассники, инстаграмм. Рассмотрю любые предложения о работе, интересуют постоянные и временные проекты, удаленно.