Быстро, качественно и с душой!

Меня зовут Рада. Я дипломированный - графический дизайнер. Опыт работы 4 года. Опыт работы в инста-дизайне - 1 год.

Что я вам предлагаю:

Логотип с нуля

Фирменный стиль с нуля

Разработка визиток

Чек-листы и гайды (с разбором вашего профиля)

Обложки для актуальных сториз.

Аватарки/портреты

Обработка фото

Дизайн страницы с нуля

Отрисовка стикеров.

И мн.др.

Множество клиентов, которые остались довольны и работой, и приятной ценной, и сроком исполнения работы!