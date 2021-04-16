RadaKil

Рада Кильмаматова RadaKil

 
25 летРоссия/Санкт-Петербург
4 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Быстро, качественно и с душой!

Меня зовут Рада. Я дипломированный - графический дизайнер. Опыт работы 4 года. Опыт работы в инста-дизайне - 1 год.

  • Что я вам предлагаю:
  • Логотип с нуля
  • Фирменный стиль с нуля
  • Разработка визиток
  • Чек-листы и гайды (с разбором вашего профиля)
  • Обложки для актуальных сториз.
  • Аватарки/портреты
  • Обработка фото
  • Дизайн страницы с нуля
  • Отрисовка стикеров.
  • И мн.др.
Множество клиентов, которые остались довольны и работой, и приятной ценной, и сроком исполнения работы!

  • Если вы заинтересованы, пишите
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