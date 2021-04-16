Рада Кильмаматова RadaKilRadaKil
25 летРоссия/Санкт-Петербург
4 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Быстро, качественно и с душой!
Меня зовут Рада. Я дипломированный - графический дизайнер. Опыт работы 4 года. Опыт работы в инста-дизайне - 1 год.
- Что я вам предлагаю:
- Логотип с нуля
- Фирменный стиль с нуля
- Разработка визиток
- Чек-листы и гайды (с разбором вашего профиля)
- Обложки для актуальных сториз.
- Аватарки/портреты
- Обработка фото
- Дизайн страницы с нуля
- Отрисовка стикеров.
- И мн.др.
- Если вы заинтересованы, пишите
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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