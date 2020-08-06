Ищу работу корректировщика, перевода текстов

Образование:09. 2011 – 06.2015гг. Университет Иностранных Языков и Деловой Карьеры имени Сабри Хизметли (турецкий университет), город Алматы, дневной обучение, диплом с отличием по специальности: Бакалавр двух иностранных языков (английский и французский). GPA:3.75 Опыт работы:Ресепшионистдекабрь 2015 г. – июнь 2016 г. Алматы, «Majid Al Futtaim Hypermarkets Kazakhstan, Carrefour»

Функциональные обязанности:

- ведение документации;- приём клиентов;- сопровождение на встречах.- выполнение устных и письменных переводов;Репетитор английского языкасентябрь 2016 г. – настоящее время, Фрилансер, г. Балхаш,Функциональные обязанности:

- индивидуальное обучение английскому языку учеников всех возрастов.Профессиональные навыки:- Уверенный пользователь ПК;- Владение офисной техникой;- Грамотность речи и письма;- Знание этикета делового общения;- Опыт проведения переговоров;- Владение языками: русский - родной; английский - свободно, французский – разговорный.

Личные качества:- коммуникабельность;- ответственность;- внимательность;- активность;- организованность;- хорошая память;- хорошая дикция;- аналитическое мышление;