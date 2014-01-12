RaevskyPro

Юрий Раевский RaevskyPro

 
42 годаРоссия/Южно-Сахалинск
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Создание, продвижение,обслуживание сайтов. Аудит. Консультации.
    Продвижение сайтов в поисковых системах Яндекс , Google.

    Веб аналитика, SEO аудит, полный комплекс услуг продвижения.

    Контекстная реклама - анализ, настройка кампаний, сопровождение.

    Создание сайтов

    Обслуживание сайтов

Портфолио
Отзывы заказчиков
chelgrey
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Поставить партнерский каталог товаров (на drupal)
Заказывал размещение товаров на друпале. Все сделано в лучшем виде. Рекомендую.
Мой отзыв положительный. Приятно было работать. Четкая постановка задачи, своевременная оплата.
Ответный отзыв
Интернет-магазины
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Сайты «под ключ»
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Системное администрирование
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