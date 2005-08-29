Копирайтер

Перепечатка текстов, которая включает в себя: печать текста с отсканированных документов; печать текста с книжных носителей ввод цифровой и текстовой информации с отсканированных.

Документов, сверка после внесения правок набор информации с предоставленных графических файлов в текстовый документ.

Вывод информации с картинок, аудио, видео, и других источников.

Разделю текст на абзацы.

Работаю на результат, стараюсь делать всё быстро, чётко и качественно.

При сотрудничестве со мной вы получите: вежливое комфортное общение, продуктивный рабочий процесс и быстрое выполнение работы.