Копирайтер
Перепечатка текстов, которая включает в себя: печать текста с отсканированных документов; печать текста с книжных носителей ввод цифровой и текстовой информации с отсканированных.
Документов, сверка после внесения правок набор информации с предоставленных графических файлов в текстовый документ.
Вывод информации с картинок, аудио, видео, и других источников.
Разделю текст на абзацы.
Работаю на результат, стараюсь делать всё быстро, чётко и качественно.
При сотрудничестве со мной вы получите: вежливое комфортное общение, продуктивный рабочий процесс и быстрое выполнение работы.
Копирайтинг
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$2/час
от $5от 1 дня
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