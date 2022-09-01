Создаю логотипы легкой и средней сложности и беру скромную оплату за свой труд!

Здравствуйте, я перспективный, креативный и целеустремленный молодой человек. Обладаю навыками монтажа видео в программе Sony Vegas, обработкой фотографий, созданием логотипов, рекламы и прочего в программе Adobe Photoshop, имею навыки в музыкальной сфере, обрабатываю и записываю музыкальные инструменты в программе Reaper. Имел опыт в создании логотипов для киберспортивной команды университета, музыкального магазина и фирмы по продаже фильтров для воды.