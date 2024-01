Delphi, C#, SQL, PHP, Drupal

Образование:

Днепродзержинский государственный технический университет по специальности «Программное обеспечение вычислительной техники» с красным дипломом (1994-1999 гг.).

Работал:

На заводах, в банке, в конторе по автоматизации предприятий программистом различных рангов.

Специализация:

Delphi + базы данных (MSSQL,MySQL,Transbase)

Владею также:

php + базы данных + регулярные выражения

Drupal + создание несложных модулей + верстка

C#, C, C++ (отвыкаю от Delphi в пользу C# :)

Самая крупная работа – единоличное создание системы для написания приложений для баз данных.