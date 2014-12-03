Delphi, C#, SQL, PHP, Drupal
Образование:
Днепродзержинский государственный технический университет по специальности «Программное обеспечение вычислительной техники» с красным дипломом (1994-1999 гг.).
Работал:
На заводах, в банке, в конторе по автоматизации предприятий программистом различных рангов.
Специализация:
Delphi + базы данных (MSSQL,MySQL,Transbase)
Владею также:
php + базы данных + регулярные выражения
Drupal + создание несложных модулей + верстка
C#, C, C++ (отвыкаю от Delphi в пользу C# :)
Самая крупная работа – единоличное создание системы для написания приложений для баз данных.
Портфолио
- Компонента связи 3CX и 1С284 просмотра
- Информационная база игры Lineage Shock-World272 просмотра
- Сайт рекламного агенства "Duga"213 просмотров
- Программа учета262 просмотра
- Программа-конвертор241 просмотр
- Запись/воспроизведения действий мышкой228 просмотров
- Универсальная программа для просмотра структур233 просмотра
- Программа печати этикеток292 просмотра
- Универсальный загрузчик данных на сайт279 просмотров
- Редактор опыта для игры Рагнарок233 просмотра
- Редактор итемов для игры Рагнарок202 просмотра
- Редактор мобов Рагнарок217 просмотров
Прикладное ПО
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