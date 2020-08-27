УЧИТЬСЯ НИКОГДА НЕ ПОЗДНО!

Оказывается непростая задача рассказать о себе, но я попробую. Опытнейший специалист в сфере наружной рекламы (более 25 лет). Вела крупные проекты "под ключ", от разработки до монтажа. Вела активный образ жизни.

Выйдя на пенсию поняла, что не могу бездействовать.

Прошла обучение на интенсиве "Мастер Транскрибации". В настоящее время продолжаю обучение по программе "Богатый транскрибатор" и занимаюсь транскрибированием аудио- и видеофайлов в Word и в Google Docs.

В данном направлении новичок, но пытаюсь познать все нюансы данной профессии. Интересно новое направление, хочу научиться в нем зарабатывать.

Хобби: люблю путешествовать, занимаюсь вязанием.

Буду рада сотрудничеству. Порядочность и добросовестность гарантирую.