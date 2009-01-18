Флэшка шахт должна предоставить возможность из JavaScript делать то, что сейчас делается скриптом (показывать комнату шахты, предметы в ней, обрабатывать клики, и так далее), но добавляя зрелищности и анимации. То есть. 1. Флэшка должна весить мало и загружаться на ...