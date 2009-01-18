RalfiBB

Виталий RalfiBB

 
43 годаРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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нет постоянных исполнителей
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безопасных платежей

  • Требуется сценарист-квестовик

    $5000

    Для браузерной ММОРПГ требуется талантливый сценарист-квестовик с хорошим опытом работы. Обязанности: - Разработка сюжета и сценария - Написание синопсиса - Составление квестовых цепочек Требования: - Знание и понимание жанра ММОРПГ - Опыт написания квестовых цепочек, ...

    Сценарии6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется сценарист-квестовик

    Для браузерной ММОРПГ требуется талантливый сценарист-квестовик с хорошим опытом работы. Обязанности: - Разработка сюжета и сценария - Написание синопсиса - Составление квестовых цепочек Требования: ...

    Прочее3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Вакансия 3D-моделлера (удаленно)

    $10000

    Вакансия 3D-моделлера (удаленно) Игровому проекту на долгосрочную удаленную работу требуется опытный 3D моделлер. Работа сделальная. Основная занятость: изготовление предметов для браузерных игр (доспехи, руны, эликсиры, медальоны итд). Примеры работ можно посмотреть здесь: http://screencast.com/t/WVprWNPj0Di Skype: v.khazron Email: [email protected]

    3D-графика22 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нарисовать 20 иконок размером 44х43

    $250

    Необходимо нарисовать 20 иконок размером 44х43 в разными графическими фонами для них. Примеры иконок можно увидеть здесь: http://screencast.com/t/0rZQMmAY Рассматриваю только кандидатов с примерами работ. Возможно будут еще другие заказы по иконкам.

    Иконки и Пиксель-арт2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • JAVA программист

    $2500

    Требуется опытный Java-программист для игрового проекта. Требования: — Опыт работы с Java от 3 лет — Опыт работы в качестве архитектора — Уверенное использование принципов ООП в решении задач — Высокая организованность и дисциплина — Хорошее знание технологий: HTTP, JavaScript, ...

    JavascriptHTMLCSSAjax
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Помощник для разработки браузерной ММОRPG

    $500

    Требуется помошник для разработки браузерной ММОРПГ на постоянную, удаленную работу. Требования: - Большой опыт в играх жанра MMO в качестве игрока - Хорошее знание письменного и устного русского языка - Знание компьютера на уровне продвинутого ...

    Прочее1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработчик "демонов" на языке C под unix-платформ

    Требуется квалифицированный программист для разработки демонов на языке С под unix платформу со стажем не менее 5 лет. Задачи: проектирование и разработка демонов под unix для высоконагруженных сервисов.

    Системное программирование7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Локации для онлайн игры за 10.000$

    $10000

    Объявляется тендер на конкурсной основе на разработку 100 локаций в стиле фентези для новой онлайн игры "Дорога через Хаос: Творцы миров" (находится в разработке). Для того, чтобы получить тендер Вам необходимо нарисовать пробную локацию (с ...

    3D-графика7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Требуется геймдизайнер для браузерной ММОRPG

    Для игрового проекта ММОRPG требуется геймдизайнер c обязательным опытом работы. Требования: 1. Опыт разработки браузерных ММОRPG игр 2. знание принципов построения игровой механики 3. балансировки характеристик и параметров игровых составляющих (предметы, NPC, приемы, формулыи тд.) оплата по результатам собеседования, ...

    Разработка игрнет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Java-программист (Senior) / full-time / от 2000$

    $2000

    Java-программист (Senior) / full-time / от 2000$ Игровому проекту Дорога через Хаос - ролевая онлайн игра MMORGP требуется опытный Java- программист (Senior) со опытом работы в проектах о 5 лет и выше. Требования: — Опыт работы с Java, ...

    JavascriptMySQLHTMLCSSAjax
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Web-программист

    $2500

    Игровому проекту Дорога через Хаос - ролевая онлайн игра требуется опытный (senior) Web-программист со стажем работы в проектах не менее 5 лет. Требования: — Опыт работы с PHP5, MySQL от 5 лет — Высокая организованность и дисциплина — Хорошее ...

    JavascriptMySQLHTMLCSSAjax
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Настройка почты

    $50

    На сервере установлен постфикс. При попытке забрать почту аутлуком поялвяется сообщение: Bei der Verbindung zum Server ist ein Fehler aufgetreten. Konto: 'mail.chaosroad.com', Server: 'mail.chaosroad.com', Protokoll: POP3, Port: 110, Secure (SSL): Nein, Socketfehler: 10061, Fehlernummer: 0x800CCC0E Нужна помощь, ...

    Настройка сервера/ПО7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Требуется художник-иллюстратор

    $2500

    Игровому проекта Дорога через Хаос - ролевая онлайн игра требуется на постоянную удаленную работу художник иллюстратор. Необходимо постоянно рисовать иконки, рисунки, иллюстрации. Более подробно можно узнать по ICQ 34460883, email: [email protected]

    Иконки и Пиксель-арт28 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Настройка msmtp

    $30

    Есть сервер1, на котором установлен Postfix и есть сервер2, на котором нужно настроить msmtp, чтобы отправлять письма через Postfix, установленный на сервере1. Письма должны отправляться из PHP функция mail();

    PHP
    Настройка сервера/ПО1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Работа для флешера с отличным знанием ActionScript

    Флэшка шахт должна предоставить возможность из JavaScript делать то, что сейчас делается скриптом (показывать комнату шахты, предметы в ней, обрабатывать клики, и так далее), но добавляя зрелищности и анимации. То есть. 1. Флэшка должна весить мало и загружаться на ...

    Javascript
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Рестайлинг локаций для РПГ игры

    $30

    Требуется дизайнер для рестайлинга локаций онлайн игры Дорога через Хаос (chaosroad.com). В качестве первого задания необходимо сделать рестайлинг локации Банк. Для этого, необходимо зарегистрироваться в игре, затем пройти на Торговую площадь, затем зайти в здание ...

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    15 лет назад
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Отзывы фрилансеров
InfoRegion
40 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
$150
10 баллов
4 года назад
Требуется профессионайльный сайт
Все отлично. Сотрудничеством довольны!
Заказал сайт, сделали качественно, красиво, в срок. Остался доволен, продолжаем сотрудничество.
Ответный отзыв
webserge
Сергей 
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$30
10 баллов
15 лет назад
Настройка msmtp
Приятно работать. Задача четкая, оплата своевременная.
Очень приятный человек. Быстро все сделал. Буду обращаться, остался доволен.
Ответный отзыв
Arkasha18
Аркадий 
40 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$0
10 баллов
17 лет назад
Требуется профессиональный Администратор под Linux
Очень вежливый человек, знает этикет общения, остались только положительные впечатления от проекта, было приятно работать. Спасибо.
Быстрая настройка ПО, профессиональный подход. Все работает, как и договаривались. Обязательно воспользуюсь услугами снова. Большое спасибо. С уважением, Виталий.
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