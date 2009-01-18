Необходимо выполнить верстку компонентов под Bootstrap4 SASS.
- HTML-верстка4 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $5000
Для браузерной ММОРПГ требуется талантливый сценарист-квестовик с хорошим опытом работы. Обязанности: - Разработка сюжета и сценария - Написание синопсиса - Составление квестовых цепочек Требования: - Знание и понимание жанра ММОРПГ - Опыт написания квестовых цепочек, ...Сценарии6 заявокЗакрыт11 лет назад
Для браузерной ММОРПГ требуется талантливый сценарист-квестовик с хорошим опытом работы. Обязанности: - Разработка сюжета и сценария - Написание синопсиса - Составление квестовых цепочек Требования: ...Прочее3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $10000
Вакансия 3D-моделлера (удаленно) Игровому проекту на долгосрочную удаленную работу требуется опытный 3D моделлер. Работа сделальная. Основная занятость: изготовление предметов для браузерных игр (доспехи, руны, эликсиры, медальоны итд). Примеры работ можно посмотреть здесь: http://screencast.com/t/WVprWNPj0Di Skype: v.khazron Email: [email protected]3D-графика22 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $250
Необходимо нарисовать 20 иконок размером 44х43 в разными графическими фонами для них. Примеры иконок можно увидеть здесь: http://screencast.com/t/0rZQMmAY Рассматриваю только кандидатов с примерами работ. Возможно будут еще другие заказы по иконкам.Иконки и Пиксель-арт2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $2500
Требуется опытный Java-программист для игрового проекта. Требования: — Опыт работы с Java от 3 лет — Опыт работы в качестве архитектора — Уверенное использование принципов ООП в решении задач — Высокая организованность и дисциплина — Хорошее знание технологий: HTTP, JavaScript, ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $500
Требуется помошник для разработки браузерной ММОРПГ на постоянную, удаленную работу. Требования: - Большой опыт в играх жанра MMO в качестве игрока - Хорошее знание письменного и устного русского языка - Знание компьютера на уровне продвинутого ...Прочее1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Требуется квалифицированный программист для разработки демонов на языке С под unix платформу со стажем не менее 5 лет. Задачи: проектирование и разработка демонов под unix для высоконагруженных сервисов.Системное программирование7 заявокЗакрыт14 лет назад
- $10000
Объявляется тендер на конкурсной основе на разработку 100 локаций в стиле фентези для новой онлайн игры "Дорога через Хаос: Творцы миров" (находится в разработке). Для того, чтобы получить тендер Вам необходимо нарисовать пробную локацию (с ...3D-графика7 заявокЗакрыт15 лет назад
Для игрового проекта ММОRPG требуется геймдизайнер c обязательным опытом работы. Требования: 1. Опыт разработки браузерных ММОRPG игр 2. знание принципов построения игровой механики 3. балансировки характеристик и параметров игровых составляющих (предметы, NPC, приемы, формулыи тд.) оплата по результатам собеседования, ...Разработка игрнет заявокЗакрыт15 лет назад
- $2000
Java-программист (Senior) / full-time / от 2000$ Игровому проекту Дорога через Хаос - ролевая онлайн игра MMORGP требуется опытный Java- программист (Senior) со опытом работы в проектах о 5 лет и выше. Требования: — Опыт работы с Java, ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $2500
Игровому проекту Дорога через Хаос - ролевая онлайн игра требуется опытный (senior) Web-программист со стажем работы в проектах не менее 5 лет. Требования: — Опыт работы с PHP5, MySQL от 5 лет — Высокая организованность и дисциплина — Хорошее ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
На сервере установлен постфикс. При попытке забрать почту аутлуком поялвяется сообщение: Bei der Verbindung zum Server ist ein Fehler aufgetreten. Konto: 'mail.chaosroad.com', Server: 'mail.chaosroad.com', Protokoll: POP3, Port: 110, Secure (SSL): Nein, Socketfehler: 10061, Fehlernummer: 0x800CCC0E Нужна помощь, ...Настройка сервера/ПО7 заявокЗакрыт15 лет назад
- $2500
Игровому проекту требуется профессиональный дизайнер для полного обновления дизайна игры. По всем вопросам обращаться icq 34460883Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт15 лет назад
- $2500
Игровому проекта Дорога через Хаос - ролевая онлайн игра требуется на постоянную удаленную работу художник иллюстратор. Необходимо постоянно рисовать иконки, рисунки, иллюстрации. Более подробно можно узнать по ICQ 34460883, email: [email protected]Иконки и Пиксель-арт28 заявокЗакрыт15 лет назад
- $30
Необходимо настроить пересылку почты через smtp шлюзНастройка сервера/ПО7 заявокЗакрыт15 лет назад
- $30
Есть сервер1, на котором установлен Postfix и есть сервер2, на котором нужно настроить msmtp, чтобы отправлять письма через Postfix, установленный на сервере1. Письма должны отправляться из PHP функция mail();Настройка сервера/ПО1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $2500
Хотим обновить дизайн игры. Игра находится по адресу: chaosroad.comДизайн сайтов9 заявокЗакрыт15 лет назад
Флэшка шахт должна предоставить возможность из JavaScript делать то, что сейчас делается скриптом (показывать комнату шахты, предметы в ней, обрабатывать клики, и так далее), но добавляя зрелищности и анимации. То есть. 1. Флэшка должна весить мало и загружаться на ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт15 лет назад
- $30
Требуется дизайнер для рестайлинга локаций онлайн игры Дорога через Хаос (chaosroad.com). В качестве первого задания необходимо сделать рестайлинг локации Банк. Для этого, необходимо зарегистрироваться в игре, затем пройти на Торговую площадь, затем зайти в здание ...Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт15 лет назад