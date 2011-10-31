Блочная CSS верстка:
> Валидность.
> Кроссбраузерность: IE 6-7 | Mozilla | Opera | Safari
> Резина по требованию.
> CSS стили в отдельном файле.
> Код снабжаю комментариями.
> JavaScript.
> Шаблонизация.
> Сжатые сроки.
Верстка блочная | табличная.
Кроссбраузерность под IE (6.0 и выше) | Mozilla (2.0 и выше) | Opera (7.5 и выше) | Safari
Valid XHTML 1.0 Strict | HTML 4.0
Верстаю шаблоны к Битрикс, Joomla, NetCat, MODx, DLE, WordPress, SMF, PHPbb.
Если вашей CMS или форума нет в списке – это не проблема. Изучим, сверстаем.
Могу заняться менеджментом вашего проекта: от дизайна до поддержки после сдачи.
Если у вас сверх срочный проект – это не ко мне. Быстрая верстка влияет на качество.
Качество и хорошие отношения важнее денег.
Сроки называю сразу, их не нарушаю.
Способы оплаты – любые удобные для Вас (WebMoney, Яндекс.Деньги, Контакт, Банковский перевод и т.д.)
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