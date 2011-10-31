Блочная CSS верстка:

> Валидность.

> Кроссбраузерность: IE 6-7 | Mozilla | Opera | Safari

> Резина по требованию.

> CSS стили в отдельном файле.

> Код снабжаю комментариями.

> JavaScript.

> Шаблонизация.

> Сжатые сроки.

Верстка блочная | табличная.

Кроссбраузерность под IE (6.0 и выше) | Mozilla (2.0 и выше) | Opera (7.5 и выше) | Safari

Valid XHTML 1.0 Strict | HTML 4.0

Верстаю шаблоны к Битрикс, Joomla, NetCat, MODx, DLE, WordPress, SMF, PHPbb.

Если вашей CMS или форума нет в списке – это не проблема. Изучим, сверстаем.

Могу заняться менеджментом вашего проекта: от дизайна до поддержки после сдачи.

Если у вас сверх срочный проект – это не ко мне. Быстрая верстка влияет на качество.

Качество и хорошие отношения важнее денег.

Сроки называю сразу, их не нарушаю.

Способы оплаты – любые удобные для Вас (WebMoney, Яндекс.Деньги, Контакт, Банковский перевод и т.д.)