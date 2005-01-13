Хороший дизайн делает продукт полезным
Меня зовут Александр,
Я - Графический дизайнер.
Опыт работы: Год
Гарантирую:
Качественное и своевременное выполнение задач
Отзывчивость
Индивидуальный подход к каждому заказчику, работа с проектами
Бесконечные правки и работу до утверждения
Имею следующие навыки и способы реализации себя как digital - дизайнера:
- Брендирование (фирм.стиль)
- Рекламные креативы, баннеры
- Оформление соц.сетей.
(VK,Youtube,Twitch)
- Логотип и леттеринг логотип
- Оформление гайдов
Работаю в программах:
- Adobe Illustrator
- Photoshop
• Мое сообщество в ВК vk.com/astragondesign
• Мое портфолио https://astragon.myportfolio.com
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- MMORPG ARGON LOGO41 просмотр
- Тату-салон Клык45 просмотров
- MAKAROV tattoo46 просмотров
- Крылья благодарности74 просмотра