Хороший дизайн делает продукт полезным

Меня зовут Александр,

Я - Графический дизайнер.

Опыт работы: Год

Гарантирую:

Качественное и своевременное выполнение задач

Отзывчивость

Индивидуальный подход к каждому заказчику, работа с проектами

Бесконечные правки и работу до утверждения

Имею следующие навыки и способы реализации себя как digital - дизайнера:

- Брендирование (фирм.стиль)

- Рекламные креативы, баннеры

- Оформление соц.сетей.

(VK,Youtube,Twitch)

- Логотип и леттеринг логотип

- Оформление гайдов

Работаю в программах:

- Adobe Illustrator

- Photoshop

• Мое сообщество в ВК vk.com/astragondesign

• Мое портфолио https://astragon.myportfolio.com