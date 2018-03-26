Окончил ГГТУ по профессии Филолог. Имею большой опыт написания статей. Готов быстро и качественно выполнять заказы.

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Из чего состоит мир? Непонятно. Является ли мир чем-то вроде пространства, которое содержит в себе всё? В таком случае мир и его объекты-суть дуализм.

Я думаю, что тут тупик, попробую обойти яму. Мир — это и есть объекты, точнее их совокупность? Но вещь постоянна? Если нет, то нетемпоральные объекты постоянны? Их понимание происходит в человеке, человек постоянен? Нет. Если объекты не могут быть постоянными, тогда как мир может из них состоять? Как вообще может быть мир? Думаю, что только если мир сам нечто переменное. Тогда как мы можем говорить что-то осмысленное о мире? Как утверждение могут быть истинными? Да, гениально! Тогда, когда они соответствуют событиям. Думается мне, что тут всё не так просто.

Ну пройдёмте. Мир состоит из событий? Хм, Мир состоит из событий, которые мы способны понять, способны осмыслить? Об этих событиях можно делать истинные утверждения. Выходит, что мир состоит из истинных высказываний.

Без новой пачки не обойтись, как и без новой проблемы. Иногда додумываешься до того, является ли мир концом для человека? Из предпосылок, что я вывел — да, конечно является! Думаю, на концептуальном уровне это будет ещё прекраснее. Мир в своём статусе истинных суждений допускает наличие материи. Материя — это элемент интерпретации в конкретный момент и под конкретным углом. Т.е. материя существует и не существует. Существование категория нашего рассудка, поэтому то, что недоступно или же то, где мир уже конец, не подходит под эту категорию. Думается мне, что человек-это тростник, а я новый Паскаль. Истинность суждений, что есть мир, позволяет нам заключить, что экстраментальные сущности существует. Закрытое окно по своей сути экстраментально и интроментально как высказывание.

Я просыпаюсь утром, я иду на балкон, курю сигарету. Я доказал , что всё это истинно, материально и солипсизмично. В этом синтезе противоречий кроется хаос, но за хаосом кроется порядок. Так мир устроен, по моему велению.

Всё есть интерпретация. С чем бы сознание не столкнулось, оно это отрицает из необходимости, на атомном уровне во-первых, в рассудке во-вторых, так как понимание — это анализ, а анализ в какой-то мере отрицание сущности, так как целиком и сразу понять мы не можем. Попробуйте понять Бога, думаю не выйдет. Выходит, что в силу нашей природы сознание начинает с отрицания.

Но это про познание. Что с принятием идей? Идея либо уже нами принята, хоть мы её и не формулировали. Тогда сознание при первой встрече сразу пропитывается идеей, даже если кажется, что это нечто новое, это уже было в нём. Либо идея нам по-настоящему была недоступна до момента ознакомления. Проходя через этап отрицания на том уровне, на котором идея нам подаётся, идея сталкивается с враждующим ей лагерем в сознании, так как она там новая! И только после прохождения через гнев и борьбу открывается принятие. Отрицание → Гнев → Принятие.

Сознание модифицировано, это гениально. Это потрясающи!