Randev38

С опытом разработки в течение 2 лет и работой в зарубежной IT-компании, я обладаю глубоким пониманием современных веб-технологий. Мой стек включает Html, Css, Js, React, Tailwind CSS, Php и Git. Также, я применял разнообразные библиотеки, такие как Bootstrap, Swiper, Fancybox и другие, для обогащения функционала и дизайна.

Моя специализация включает в себя адаптивную, кроссбраузерную и кроссплатформенную верстку. Я способен обеспечивать оптимальное отображение веб-сайтов на различных устройствах и браузерах, что поддерживает хороший пользовательский опыт.

Кроме того, я имею опыт натяжки готовой верстки лендингов и блогов на платформу WordPress. Это позволяет создать интерактивные и динамичные сайты, которыми легко управлять и поддерживать.

Мои навыки также включают доработку действующих сайтов, что обеспечивает их постоянное развитие и улучшение. Я готов взять на себя исправление и оптимизацию чужой верстки, так чтобы она соответствовала высоким стандартам и ожиданиям.

Все эти навыки и опыт позволяют мне создавать веб-проекты, которые не только красивы и функциональны, но и эффективно поддерживают бизнес-цели.