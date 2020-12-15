Всё, что я не делаю, я делаю с любовью
Ui\Ux Designer. Создаю с нуля мобильные приложения, веб-сайты, баннеры и лендинги. Люблю свою работу!
Портфолио
- Landing Page - Portfolio56 просмотров
- Интернет-магазин элитных светильнико67 просмотров
- Приложение - справочник для веганов101 просмотр
- Landing Page83 просмотра
- Landing Page по услугам экскаватора58 просмотров
- Приложение по покупке авиабилетов73 просмотра
- Детское приложение76 просмотров
- Дизайн приложения по доставке десертов82 просмотра
- Приложение "Умный дом"75 просмотров
- Puma61 просмотр
- Дизайн приложения "Ставки на спорт"83 просмотра
Дизайн мобильных приложений
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$5/час
от 7 дней
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Дизайн сайтов
нет отзывов
$7/час
от 7 дней
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