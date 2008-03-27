Разработка фирменного стиля. Дизайн, редизайн, модернизация, переработка логотипов, торговых марок, эмблем. Построение оригинального шрифта. Слоганы, речевки, призывы, лозунги, девизы, кричалки на все случаи жизни. Дизайн эксклюзивных, этикеток, подарочных упаковок. Изготовление оригинальных наклеек, аппликаций и стикеров. Художественное оформление выставочных стендов, витрин, рекламно - информационных щитов, брандмауэров. Неординарное оформление интерьера и экстерьера. Дизайн и изготовление баннеров, штендеров.

Комплексное оформление входа: вывески, указатели, козырьки. Изготовление наклеек и оклейка автомобилей, катеров, яхт, летательных аппаратов, мотоциклов, снегоходов. Живопись. Графика. Роспись ткани – батик. Фотография. Репортажная, жанровая, пейзажная, студийная фотосъемка. Фотопортреты (лица). Фотоплакат. Коллаж. Создание и редактирование цифрового видео: видеоклипы, фотоальбомы. Ретушь. Реставрация восстановление старых фотографий. Художественное оформление фотографий. Художественное оформление полиграфической продукции. Дизайн, верстка, допечатная подготовка: плакатов, буклетов, каталогов, постеров, афиш, рекламных листовок. Концепция, дизайн и верстка нестандартных сайтов, реконструкция (редизайн) существующих и устаревших вебстраниц. Художественное оформление домашних страниц оригинальными фотографиями, авторскими коллажами, клипартами. Написание, редактирование рекламного текста. Творческий подход к созданию фирменного контента. Широкоформатная интерьерная фотопечать. Высококачественная плоттерная резка.

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