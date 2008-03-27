Разработка фирменного стиля. Дизайн, редизайн, модернизация, переработка логотипов, торговых марок, эмблем. Построение оригинального шрифта. Слоганы, речевки, призывы, лозунги, девизы, кричалки на все случаи жизни. Дизайн эксклюзивных, этикеток, подарочных упаковок. Изготовление оригинальных наклеек, аппликаций и стикеров. Художественное оформление выставочных стендов, витрин, рекламно - информационных щитов, брандмауэров. Неординарное оформление интерьера и экстерьера. Дизайн и изготовление баннеров, штендеров.
Комплексное оформление входа: вывески, указатели, козырьки. Изготовление наклеек и оклейка автомобилей, катеров, яхт, летательных аппаратов, мотоциклов, снегоходов. Живопись. Графика. Роспись ткани – батик. Фотография. Репортажная, жанровая, пейзажная, студийная фотосъемка. Фотопортреты (лица). Фотоплакат. Коллаж. Создание и редактирование цифрового видео: видеоклипы, фотоальбомы. Ретушь. Реставрация восстановление старых фотографий. Художественное оформление фотографий. Художественное оформление полиграфической продукции. Дизайн, верстка, допечатная подготовка: плакатов, буклетов, каталогов, постеров, афиш, рекламных листовок. Концепция, дизайн и верстка нестандартных сайтов, реконструкция (редизайн) существующих и устаревших вебстраниц. Художественное оформление домашних страниц оригинальными фотографиями, авторскими коллажами, клипартами. Написание, редактирование рекламного текста. Творческий подход к созданию фирменного контента. Широкоформатная интерьерная фотопечать. Высококачественная плоттерная резка.
ICQ 286-452-782
Skype raphaelby
электропочта: [email protected]
- Без названия241 просмотр
- Без названия282 просмотра
- Без названия230 просмотров
- Без названия268 просмотров
- Без названия288 просмотров
- Без названия217 просмотров
- Без названия230 просмотров
- Без названия258 просмотров
- Без названия218 просмотров
- Без названия377 просмотров
- Без названия356 просмотров
- Без названия524 просмотра