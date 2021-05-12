Высококачественная вёрстка с чистым кодом в быстрый срок!

Высококачественная вёрстка с чистым кодом в быстрый срок!После первого заказа - Вам захочется работать со мной на постоянной основеРаботая со мной Вы:

Инвестируете. Ведь правда: хороший и качественный сайт продвинет Ваше дело.

Экономите время. Я не заставляю своих заказчиков ждать и не кормлю их "завтраками"

Не тратите нервы. Не задаю глупых и лишних вопросов. На просьбы что-то переделать действую незамедлительно!

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Работаю в срок

Довожу дело до конца

Гарантия на верстку. В течении недели я без дополнительных затрат исправлю свои ошибки, если они не были замечены во время передачи архива с версткой.Немного обо мне:Используемые технологии:- Верстаю из PSD, Figma, Sketch, Adobe XD- Кроссбраузерность (поддержка в большинстве браузерах)- Валидность ( только чистый и понятный код, без лишнего мусора)- Адаптивность ( поддержка на девайсах с различной шириной экрана )- CSS3, HTML, JS, SCSS, SASSЕсли у Вас остались вопросы любого рода - свяжитесь со мной, буду рад ответить!

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