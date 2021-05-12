Rareblanc

Андрей Лютко Rareblanc

 
22 года
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Высококачественная вёрстка с чистым кодом в быстрый срок!

Высококачественная вёрстка с чистым кодом в быстрый срок!После первого заказа - Вам захочется работать со мной на постоянной основеРаботая со мной Вы:

  • Инвестируете. Ведь правда: хороший и качественный сайт продвинет Ваше дело.
  • Экономите время. Я не заставляю своих заказчиков ждать и не кормлю их "завтраками"
  • Не тратите нервы. Не задаю глупых и лишних вопросов. На просьбы что-то переделать действую незамедлительно!
Связь со мной:Гарантия на верстку. В течении недели я без дополнительных затрат исправлю свои ошибки, если они не были замечены во время передачи архива с версткой.Немного обо мне:
  • Готов приступить к работе прямо сейчас!
  • Всегда на связи
  • Работаю в срок
  • Довожу дело до конца
Используемые технологии:- Верстаю из PSD, Figma, Sketch, Adobe XD- Кроссбраузерность (поддержка в большинстве браузерах)- Валидность ( только чистый и понятный код, без лишнего мусора)- Адаптивность ( поддержка на девайсах с различной шириной экрана )- CSS3, HTML, JS, SCSS, SASSЕсли у Вас остались вопросы любого рода - свяжитесь со мной, буду рад ответить!

Связь со мной: