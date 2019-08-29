Необходимо разработать логотип для моего именного блога. На блог размещаются статьи о воспитании и развитии девочек, дочерей - принцесс.
Логотипы и Знаки29 заявок
Закрыт
5 лет назад
Необходимо разработать логотип для моего именного блога. На блог размещаются статьи о воспитании и развитии девочек, дочерей - принцесс.
Первая статья. ТЗ для нее прикреплен к сообщению. Жду ответа от исполнителя.
Здравствуйте друзья. Ищу хорошего, ответственного и трудолюбивого копирайтера для написания статей на блог,посвященный воспитанию и развитию девочек. В основном нужно будет писать статьи по темам как вырастить из дочери принцессу, ...