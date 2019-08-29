RaushanK

Раушан Копжасарова RaushanK

 
49 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$3
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Popolitov_Ilya
37 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$3
9 баллов
6 лет назад
Написание статей для блога про воспитание дочери
Написание статей
Очень адекватный заказчик. Есть задача, есть обратная связь по ожиданиям, есть постоянная коммуникация. Оплата в срок и в полном объеме. Рекомендую Раушан, как ответственного заказчика!
Статья понравилась, автор предложил содержание статьи, ожидания оправдались. Статья компактная - но суть темы раскрыта как и хотела. Автора советую. Планирую работать дальше.
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