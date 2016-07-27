Качество превыше всего
Привет
Я занимаюсь качественной версткой .
Использую HTML5 , CSS3 , javascript ,jq,PHP .
Почему именно я ?
- Не когда не пропаду .В любой момент могу отчитаться.
- Ставлю качество превыше всего .
- Соблюдаю сроки .
- Не беру работу которая мне не по силам .
- Цены предлагаю адекватные .
- Большой опыт работы ( при необходимости предоставлю портфолио )
Vk:https: https://vk.com/jsraw ,
Email : [email protected] ,
Skype : ravvillll ,
Телефон : 79821235430.
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
9 лет назад
Равиль отлично справился со своей работой. Все качественно и в срок. Рекомендую!
Ответный отзыв
Хороший работодатель.