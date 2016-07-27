Rawil

Равиль Rawil

 
25 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Качество превыше всего

     Привет 

Я занимаюсь качественной версткой .

Использую HTML5 , CSS3 , javascript ,jq,PHP . 

Почему именно я ? 

  • Не когда не пропаду .В любой момент могу отчитаться.
  • Ставлю качество превыше всего .
  • Соблюдаю сроки .
  • Не беру работу которая мне не по силам .
  • Цены предлагаю адекватные .
  • Большой опыт работы ( при необходимости предоставлю портфолио )

Мои контакты ,

Vk:https: https://vk.com/jsraw

Email : [email protected] ,

Skype : ravvillll ,

Телефон : 79821235430.

   

Отзывы заказчиков

OlesyaSVK
Олеся 
37 лет
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
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Равиль отлично справился со своей работой. Все качественно и в срок. Рекомендую!
Хороший работодатель.
Ответный отзыв