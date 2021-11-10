Удобный дизайн, который тебе понравится

Привет! Меня зовут Алеся. Мне 21 год, живу в Беларуси.

Я Junior UX/UI Designer. Параллельно получаю образование маркетолога-программиста в БГУИР. Считаю, что знания в областях маркетинга и программирования являются бесспорным преимуществом для меня, как для UX/UI дизайнера.

Также у меня имеется опыт работы в продажах, благодаря чему я умею находить правильный подход к совершенно разным людям.

Много рисую, интересуюсь искусством, из-за чего имею хороший художественный вкус.

Мои контакты

- почта: [email protected]

- линк: https://www.linkedin.com/in/alesya-razorina-955032222